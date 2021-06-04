Son dakika... Muğla'da bir kişinin araç camındaki Atatürk'ün fotoğrafını temizlediği anlar kameraya yansıdı
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Son dakika... Muğla'da bir kişinin araç camındaki Atatürk'ün fotoğrafını temizlediği anlar kameraya yansıdı

Son dakika... Muğla'da bir kişinin araç camındaki Atatürk'ün fotoğrafını temizlediği anlar kameraya yansıdı
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Muğla'da bir vatandaşın, park halindeki aracın arka camına yapıştırılan Atatürk fotoğrafının tozunu aldığı anlar ilgi gördü.

Muğla'da bir vatandaşın, park halindeki aracın arka camına yapıştırılan Atatürk fotoğrafının tozunu aldığı anlar ilgi gördü.

Menteşe ilçesinde sokakta yürüyen yaşlı bir kişi, park halindeki aracın arka camındaki Atatürk fotoğrafının tozlandığını fark etti.

Elindeki peçeteyle fotoğrafın tozuna alan kişinin davranışı takdir topladı.

Yaşananların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği anlar, sosyal medyada beğeni topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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