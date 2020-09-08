Son Dakika | Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı
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Son Dakika | Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı

Son dakika gündem haberi: Muğla'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi astsubay, Samsun'da gözaltına alındı.

Son Dakika | Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı
08.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:57

Muğla'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi astsubay, Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve açığa alınan astsubay H.Ö'yü yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

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