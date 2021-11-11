Son Dakika | Muğla'da apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Muğla'da apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Son Dakika | Muğla'da apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüArmutalan Mahallesi 210 Sokak'taki Mert Apartmanı'nın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Armutalan Mahallesi 210 Sokak'taki Mert Apartmanı'nın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dairede hasara neden oldu.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
SULTANGAZİ'DE SÖNMEYEN ALEV

SULTANGAZİ'DE SÖNMEYEN ALEV

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2)

 Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış

Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title