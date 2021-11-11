Son Dakika | Muğla'da apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüArmutalan Mahallesi 210 Sokak'taki Mert Apartmanı'nın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Armutalan Mahallesi 210 Sokak'taki Mert Apartmanı'nın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, dairede hasara neden oldu.
AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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