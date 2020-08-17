Son dakika! Muğla'da akaryakıt istasyonunda alev alan otomobilde hasar oluştu
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Son dakika! Muğla'da akaryakıt istasyonunda alev alan otomobilde hasar oluştu

Son dakika haberleri: Muğla'nın Datça ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika! Muğla'da akaryakıt istasyonunda alev alan otomobilde hasar oluştu
17.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:50

Muğla'nın Datça ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızlan Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen 34 UT 4930 plakalı otomobilin motor kısmında yangın başladı.

Alevleri fark eden sürücü, yara almadan araçtan çıkmayı başardı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İlk incelemelere göre, elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın yüzünden otomobilde hasar oluştu.

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Kaynak: AA

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