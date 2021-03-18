Son Dakika | Muğla'da 2 şehit ailesine devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Muğla'da 2 şehit ailesine verilen devlet övünç madalyası ve beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.

Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende, şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için daima büyük bir onur ve şeref olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen belgeleri şehit ailelerine takdim ettiğini aktaran Tavlı, şöyle konuştu:

"Şehitlik ve gazilik, kahraman milletimizin her ferdinin asırlar boyunca erişmeyi dilediği en yüce makamlardır. Aziz milletimiz, istiklali uğrunda şehit ve gazi olmayı şanlı tarihimizin her döneminde büyük bir onur ve gurur kaynağı olarak görmüştür. Şanlı tarihinde hiç kimsenin esaretine boyun eğmeyen Türk milleti, milli mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ateşlediği Kuvayı Milliye ruhu ile nasıl ülkemizi savunduysa, bu topraklarda yaşamak adına nasıl Çanakkale'yi geçilmez kılıp kahramanlık mücadelesi verdiyse, bugün de gelecekte de aynı ruhla, aynı bilinçle mücadelesine devam etmektedir."

Vali Tavlı, Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın babası Muammer Kargın'a, Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Süleyman Yasin Ağır'ın babası Ramazan Ağır'a takdim etti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, şehit ve gazi yakınları ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç