Son dakika: Muğla'da 1040 litre 'sahte içki' ele geçirildi; 2 kardeş gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika: Muğla'da 1040 litre 'sahte içki' ele geçirildi; 2 kardeş gözaltına alındı

Son dakika: Muğla'da 1040 litre 'sahte içki' ele geçirildi; 2 kardeş gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1040 litre sahte içki ile 90 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı.

MENTEŞE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1040 litre sahte içki ile 90 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düğerek Mahallesi'nde Mesut G. ve kardeşi Mehmet G.'nin, evlerinde sahte içki üretip, sattıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, eve düzenledikleri operasyonda 600 litre sahte şarap, 265 litre sahte rakı, 175 litre sahte bira ile 90 litre etil alkol, 1 kilogram karbon filtre, 15 litre tiner, 172 adet şişe mantarı, 43 pos cihazı ve 350 adet boş şişe ele geçirdi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut G. ve kardeşi Mehmet G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika: Muğla'da 1040 litre 'sahte içki' ele geçirildi; 2 kardeş gözaltına alındı

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Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

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