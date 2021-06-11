Son dakika... Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bozçelik'ten, çocuk evi arazisinde inceleme
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Son dakika... Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bozçelik'ten, çocuk evi arazisinde inceleme

Son dakika... Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bozçelik'ten, çocuk evi arazisinde inceleme
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Datça'da yapılması planlanan çocuk evi arazisinde incelemelerde bulundu.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Datça'da yapılması planlanan çocuk evi arazisinde incelemelerde bulundu.

Bozçelik, İskele Mahallesi Çayırarası mevkisindeki arazide gazetecilere yaptığı açıklamada, Datça gibi nezih bir yerde çocukların yetişecek olmasının kendileri içinde sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Çocukların sıcak bir yuvaya kavuşacağını belirten Bozçelik, "Çocuklarımız iyi bir aile ortamında emin ellerde yetişecek ve ülkemize faydalı çocuklar olacağına inanıyorum. Bayrağı daha ileriye taşıyacak vatana millete faydalı evlatlar yetişecektir." dedi.

Bozçelik'e, İl Müdür Yardımcısı Osman Toprakçı, İlçe Müdürü Emine Ebru Bozçelik ve Datça Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma (KİGDER) Derneği Başkanı Menşure Yavuz ve yönetimi de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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