Son dakika: Mudurnu'da baca yangını söndürüldü
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Haydar Acar'a ait iki katlı evin bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediye İtfaiyesi ve Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını büyümeden söndürdü.