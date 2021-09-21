Son dakika: Mudurnu'da baca yangını söndürüldü - Haberler
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Son dakika: Mudurnu'da baca yangını söndürüldü

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika: Mudurnu'da baca yangını söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Haydar Acar'a ait iki katlı evin bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediye İtfaiyesi ve Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Son dakika: Mudurnu'da baca yangını söndürüldü

Son dakika: Mudurnu'da baca yangını söndürüldü

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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