Son Dakika: MSÜ sonuçları açıklandı! MSÜ sonuçları için tıklayınız! 2021 MSÜ sonuçları sorgulama!
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçları açıklandı! MSÜ sonuçları için tıklayınız! 2021 MSÜ sonuçları sorgulama!
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçları açıklandı! MSÜ sonuçları için tıklayınız! 2021 MSÜ sonuçları sorgulama!
MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.