MSB, 'Zeytin Dalı' şehitlerini andı
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MSB, 'Zeytin Dalı' şehitlerini andı

20.01.2021 11:58 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:03
MSB, 'Zeytin Dalı' şehitlerini andı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde şehitleri andı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde şehitleri andı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" denildi. Ayrıca paylaşımda, 4 bin 500'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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