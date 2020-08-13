Son Dakika | MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA