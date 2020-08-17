Son Dakika: MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 10 terörist gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi: MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
17.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:21
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
(İHA)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA