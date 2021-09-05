Son dakika! MSB: "(Yunanistan) Adalara konuşlandırdığı askeri birlik ve gemilerle iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmayan devlet uygulamalarını sürdürmektedir"

Son dakika haber... MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.