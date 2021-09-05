Son dakika! MSB: "(Yunanistan) Adalara konuşlandırdığı askeri birlik ve gemilerle iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmayan devlet uygulamalarını sürdürmektedir"
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Son dakika! MSB: "(Yunanistan) Adalara konuşlandırdığı askeri birlik ve gemilerle iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmayan devlet uygulamalarını sürdürmektedir"

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. (2)

MSB: (Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi ihlali gerçekleştirdi.

Son dakika! MSB: '(Yunanistan) Adalara konuşlandırdığı askeri birlik ve gemilerle iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmayan devlet uygulamalarını sürdürmektedir'
Son dakika! MSB: '(Yunanistan) Adalara konuşlandırdığı askeri birlik ve gemilerle iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmayan devlet uygulamalarını sürdürmektedir'
Son dakika! MSB: '(Yunanistan) Adalara konuşlandırdığı askeri birlik ve gemilerle iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmayan devlet uygulamalarını sürdürmektedir'
Son dakika! MSB: '(Yunanistan) Adalara konuşlandırdığı askeri birlik ve gemilerle iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmayan devlet uygulamalarını sürdürmektedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

MSB: (Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi...
MSB: (Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi...
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Son dakika! MSB: "(Yunanistan) Adalara konuşlandırdığı askeri birlik ve gemilerle iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmayan devlet uygulamalarını sürdürmektedir" - Haberler
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