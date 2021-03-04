Son dakika... MSB: "Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişi yakalandı"
04.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:04
Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mardin Kızıltepe'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mardin Kızıltepe'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan