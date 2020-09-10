Son dakika haberi | "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO...
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Son dakika haberi | "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO...

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını duyurdu.

Son dakika haberi |
10.09.2020 19:20 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı. Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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