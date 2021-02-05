Son dakika haber | MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 9'uncusu yapıldı
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Son dakika haber | MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 9'uncusu yapıldı

05.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:27
Son dakika haber | MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 9'uncusu yapıldı

Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusunun NATO Karargahı'nda icra edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusunun NATO Karargahı'nda icra edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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