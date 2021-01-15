MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi
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MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi

15.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:31

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarıyla "Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme" uçuşu yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarıyla "Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme" uçuşu yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti." ifadelerine yer verildi.

MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi
MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi
MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi
MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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