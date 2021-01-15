MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarıyla "Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme" uçuşu yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı