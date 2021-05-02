Son Dakika | MSB: "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı.

Son dakika 3. sayfa haberi... MSB: "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı.

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı