Son Dakika | MSB: "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı.
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Son Dakika | MSB: "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı.

Son Dakika | MSB: 'Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... MSB: "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı.

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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