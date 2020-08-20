Son dakika... MSB: "Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü" Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bomba yüklü 2 adet maket uçağın Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bomba yüklü 2 adet maket uçağın Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA