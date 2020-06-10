Son dakika! MSB: Suriyeli öğrencilerin, sınıf bitirme sınavları başladı Son dakika güncel haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki okullarda eğitimlerini tamamlayan Suriyeli öğrencilerin sınıf bitirme sınavlarının başladığını, sınavların Mehmetçiğin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki okullarda eğitimlerini tamamlayan Suriyeli öğrencilerin sınıf bitirme sınavlarının başladığını, sınavların Mehmetçiğin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı sonrası huzur ve güvene kavuşan bölgenin, akabinde yapılan yapım-onarım ve alt yapı çalışmaları ile yeniden yaşanılabilir hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, teröristlerin işgal ettiği cami ve kiliselerin onarıldığı, büyük zarar gören okulların ise tamir edilerek yeniden eğitime açıldığı belirtilerek, "Bölgede yeniden okullarına kavuşma sevincini yaşayan Suriyeli öğrencilerin, tamamlanan eğitimlerinin ardından sınıf bitirme sınavları başladı. Suriyeli öğrenciler Mehmetçiklerimizin aldığı güvenlik tedbirleri ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde sınavlarına girerek liseye geçiş için ter döküyor" denildi.

Kaynak: DHA