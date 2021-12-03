Son dakika! MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından... - Haberler
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Son dakika! MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! MSB:

Son dakika haberi: MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/ Ypg'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece bugün 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." - ANKARA

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