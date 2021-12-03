Son dakika! MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından...
Son dakika haberi: MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/ Ypg'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece bugün 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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