Son Dakika | MSB: "(Suriye) 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 102 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın...

MSB: "(Suriye) 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 102 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 272 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa