Son Dakika | MSB: "(Suriye) 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 102 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın... - Haberler
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Son Dakika | MSB: "(Suriye) 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 102 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | MSB:

Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "(Suriye) 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 102 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 272 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB: "(Suriye) 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 102 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 272 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Suriye, Taciz, Terör, Ocak, 3. Sayfa, Haberler

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