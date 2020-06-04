Son dakika! MSB: "Sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına özen göstererek eğitim faaliyetlerimize devam...
Son dakika haberleri: Sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleşen askeri eğitim faaliyetlerine ait görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından koronavirüse karşı sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına özen göstererek devam eden askeri eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı.
04.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:54
Sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleşen askeri eğitim faaliyetlerine ait görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından koronavirüse karşı sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına özen göstererek devam eden askeri eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı.
Kaynak: AA