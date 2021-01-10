Son Dakika | MSB: Son 1 ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre MSB: Son 1 ayda 226 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son bir ay içinde 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere gerçekleştirilen 43 operasyonda 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Son 1 ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son bir ay içinde 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere gerçekleştirilen 43 operasyonda 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TSK'nın yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. Operasyonların gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiği, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği vurgulandı. Bu kapsamda; son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildiği ve bu operasyonlar sonucu 226 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı