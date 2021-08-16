Son dakika! MSB: "Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi"
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Son dakika! MSB: "Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, 681 vatandaşın helikopterlerle tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, 681 vatandaşın helikopterlerle tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Her zaman asil milletimizin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da vatandaşlarımızın tahliyesi ile yardımların ulaştırılması görevine devam ediyor. Helikopterlerle şu ana kadar 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi" denildi. - ANKARA

Son dakika! MSB: 'Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi'
Son dakika! MSB: 'Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi'
Son dakika! MSB: 'Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi'
Son dakika! MSB: 'Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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