Son dakika: MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist...
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Son dakika: MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist...

Son dakika: MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist yakalandı.

MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Son dakika: MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist... - Haberler
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