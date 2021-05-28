Son dakika: MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist...
Son dakika haberi: MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist yakalandı.
MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü