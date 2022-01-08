Son Dakika | MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." - Haberler
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Son Dakika | MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

Son Dakika | MSB:
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

ŞANLIURFA (AA) - MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

 Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit

Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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