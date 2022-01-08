Son Dakika | MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
ŞANLIURFA (AA) - MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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