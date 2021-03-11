MSB, 200 milyondan fazla maske üretti
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MSB, 200 milyondan fazla maske üretti

11.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:21
MSB, 200 milyondan fazla maske üretti

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 200 milyondan fazla cerrahi maske, 154 bin N-95 maske, 700 bin tulum ve 550 ton dezenfektan üretildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 200 milyondan fazla cerrahi maske, 154 bin N-95 maske, 700 bin tulum ve 550 ton dezenfektan üretildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık için Covid-19 salgınıyla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte bakanlığımız birimleriyle maske ve dezenfektan üreterek hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem de milletimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Bugüne kadar 200 milyondan fazla cerrahi maske, 154 bin N-95 maske, 700 bin tulum ve 550 ton dezenfektan üreterek Covid-19 ile mücadeleye destek verdik" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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