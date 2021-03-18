Son dakika! MSB: Rusya Federasyonu'na ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmış, birliklerimiz ikaz edilmiştir.
18.03.2021 23:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:12
Son dakika haberi... MSB: Rusya Federasyonu'na ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmış, birliklerimiz ikaz edilmiştir.
MSB: Rusya Federasyonu'na ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmış, birliklerimiz ikaz edilmiştir.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş