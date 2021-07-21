Son dakika: MSB: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika: MSB: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Son dakika haberleri | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 'Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu, 5 terörist etkisiz hale...
MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu, 5 terörist etkisiz hale...
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