Son dakika... MSB: "PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi"
01.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:10
Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı