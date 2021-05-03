MSB, Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen mühimmatları paylaştı
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MSB, Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen mühimmatları paylaştı

İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK - Haberler | 3. Sayfa

MSB, Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen mühimmatları paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin bulunduğu mağarada ele geçirilen silah ve mühimmatları paylaştı.

MSB, Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen mühimmatları paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin bulunduğu mağarada ele geçirilen silah ve mühimmatları paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yaptığı son açıklamada, bir mağarada 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Bakan Akar, etkisiz hale getirilen teröristlerle beraber ele geçirilen silah ve mühimmat hakkında da bilgi verdi.

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin yanında bulunan silah ve mühimmat şöyle:

1'i uzaktan kumandalı olmak üzere 2 adet 14,7 mm doçka uçaksavar silahı, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tamburalı 6'lı bombaatar, tablet ve uçaksavar silahlarını uzaktan komuta ettiği değerlendirilen sistem, taarruz tipi el bombaları, çok sayıda mühimmat ve doküman.

MSB, Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen mühimmatları paylaştı
MSB, Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen mühimmatları paylaştı
MSB, Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen mühimmatları paylaştı
MSB, Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen mühimmatları paylaştı
MSB, Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen mühimmatları paylaştı
MSB, Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen mühimmatları paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

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