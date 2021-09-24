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Son dakika haberi | MSB: "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 asker şehit"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | MSB:

Son dakika 3. sayfa haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde ateş ve gözetleme sahalarının temizlenmesi çalışmaları esnasında bir kahraman silah arkadaşımız üzerine ağaç devrilmesi sonucunda yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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