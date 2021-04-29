Son dakika... MSB: "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.