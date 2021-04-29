Son dakika... MSB: "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
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Son dakika... MSB: "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika... MSB: 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'larımız ile etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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