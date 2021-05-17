MSB, Pençe operasyonlarından görüntüler paylaştı
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MSB, Pençe operasyonlarından görüntüler paylaştı

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Haberler | 3. Sayfa

MSB, Pençe operasyonlarından görüntüler paylaştı Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yer alan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

MSB, Pençe operasyonlarından görüntüler paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yer alan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pençe-şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında mücadele eden Mehmetçiğin görüntüleri içeren bir video paylaşımı yaptı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda "Bu asil milletin korkusuz yiğitleri Irak kuzeyini teröristlere dar ediyor. Kahraman ve fedakar Mehmetçiklerimiz her türlü engele ve zorlu arazi şartlarına rağmen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

MSB, Pençe operasyonlarından görüntüler paylaştı
MSB, Pençe operasyonlarından görüntüler paylaştı
MSB, Pençe operasyonlarından görüntüler paylaştı
MSB, Pençe operasyonlarından görüntüler paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ

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