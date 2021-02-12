Son dakika! MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Son dakika! MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi (2)

12.02.2021 18:44 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:48
Son dakika! MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika haberi... MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi (2)4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya...

MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi (2)

4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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