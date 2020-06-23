Son Dakika | MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı
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Son Dakika | MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı

Gelen son dakika haberine göre MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların dağdaki görüntülerini paylaştı.

23.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:12

MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların dağdaki görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, Tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların arazi şartlarında dinlenme, nöbet tutma ve intikal etme görüntülerini paylaştı.

Son Dakika | MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı

Kaynak: İHA

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