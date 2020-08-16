Son Dakika | MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği bildirildi. Komandoların tespit ettikleri yeni sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiği belirtilerek, "Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 1 adet AT-4 güdümlü füze, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Doçka Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği, 2 adet Biksi Makineli Tüfek, 5 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet tabanca, 8 adet el bombası, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 5 adet M16 şarjörü, 4 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet termal dürbün, 1 adet sabit merkez telsizi, 1 adet el telsizi, 1 adet PTZ kamera, 1 adet fotoğraf makinesi ele geçirildi" denildi.

Kaynak: DHA