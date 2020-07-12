Son dakika! MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi Son dakika habere göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK'lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet kullanılmamış A4 TAS füzesi, 200 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 adet patlamamış roket mühimmatı, 1 adet patlamamış 60 milimetre havan mühimmatı, 1 adet patlamamış top mühimmatı, 1 adet Doçka uçaksavar namlusu, 1 adet kullanılmış kornet, 2 adet Alpha Fire düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 adet fünye, 100 kilo amonyum nitrat, 1 adet telsiz ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve el yapımı patlayıcılar METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi" denildi.

Kaynak: DHA