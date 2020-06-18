Son Dakika: MSB "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan topçu birliklerinin atış görüntülerini paylaştı
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Son Dakika: MSB "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan topçu birliklerinin atış görüntülerini paylaştı

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini vuran topçu birliklerinin atış görüntülerini paylaştı.

Son Dakika: MSB
18.06.2020 01:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:54

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini vuran topçu birliklerinin atış görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, topçuların fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atar atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerinin imha edilmeye devam edildiği belirtildi.

Paylaşılan videoda da topçu birliklerinin atış yapma görüntüleri yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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