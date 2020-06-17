Son Dakika: MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı (3) Son dakika haberleri... 'OPERASYON, SON DÖNEMDE ARTAN KARAKOL VE ÜS BÖLGESİ SALDIRILARINA YÖNELİK'MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik gerçekleştirildiğini duyurdu.

'OPERASYON, SON DÖNEMDE ARTAN KARAKOL VE ÜS BÖLGESİ SALDIRILARINA YÖNELİK' MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir."

Kaynak: DHA