Son Dakika | MSB: Oruç Reis gemisine refakat ve koruma kararlılıkla devam ediyor
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Son Dakika | MSB: Oruç Reis gemisine refakat ve koruma kararlılıkla devam ediyor

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

Son Dakika | MSB: Oruç Reis gemisine refakat ve koruma kararlılıkla devam ediyor
20.08.2020 17:54 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:29

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" denildi.


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Kaynak: DHA

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