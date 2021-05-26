MSB: Koronavirüs tedavisi gören albay hayatını kaybetti
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MSB: Koronavirüs tedavisi gören albay hayatını kaybetti

MSB: Koronavirüs tedavisi gören albay hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesinde görev yapan Piyade Komando Albay Mehmet Gökeş'in koronovirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesinde görev yapan Piyade Komando Albay Mehmet Gökeş'in koronovirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İstanbul'da görev yapan Piyade Komando Albay Mehmet Gökeş, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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