Son dakika! MSB: "Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ve 04 Aralık 2020 tarihinde...
22.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:55
Son dakika haberleri: MSB: "Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ve 04 Aralık 2020 tarihinde yapılan işçi alım sınavı sonuçları belli olmuştur.
MSB: "Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ve 04 Aralık 2020 tarihinde yapılan işçi alım sınavı sonuçları belli olmuştur. Sınav sonuçlarına http://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı