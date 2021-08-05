MSB: Milas'ın Ören bölgesindeki tahliye çalışmaları tamamlanmıştır
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MSB: Milas'ın Ören bölgesindeki tahliye çalışmaları tamamlanmıştır

MSB: Milas'ın Ören bölgesindeki tahliye çalışmaları tamamlanmıştır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: "Milas'ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir.

MSB: "Milas'ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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