Son dakika: MSB: MİLAS'IN FESLEĞEN YAYLASI'NDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN BİR VATANDAŞIMIZ KURTARILDI

Son dakika haberi... MSB: Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125'inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı.