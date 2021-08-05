Son dakika: MSB: MİLAS'IN FESLEĞEN YAYLASI'NDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN BİR VATANDAŞIMIZ KURTARILDI
Son dakika haberi... MSB: Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125'inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı.
MSB: Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125'inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı