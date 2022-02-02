Son dakika... MSB: "Kış Kartalı harekatında, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alındı." - Haberler
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Son dakika... MSB: "Kış Kartalı harekatında, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alındı."

AA, Sarp Özer - Güncel
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Son dakika... MSB:

Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Kış Kartalı harekatında, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alındı.

MSB: "Kış Kartalı harekatında, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alındı."

AA / Sarp Özer - Güncel

Mühimmat, Güncel, Haber

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