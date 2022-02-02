Son dakika... MSB: "Kış Kartalı harekatında, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alındı."
Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Kış Kartalı harekatında, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alındı.
MSB: "Kış Kartalı harekatında, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alındı."
AA / Sarp Özer - Güncel