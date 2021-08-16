Son Dakika | MSB: Karadeniz'deki sel felaketinde 681 kişi helikopterlerle tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | MSB: Karadeniz'deki sel felaketinde 681 kişi helikopterlerle tahliye edildi

Son Dakika | MSB: Karadeniz'deki sel felaketinde 681 kişi helikopterlerle tahliye edildi
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da helikopterlerle şu ana kadar 681 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da helikopterlerle şu ana kadar 681 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

MSB, sosyal medya hesabından tahliye görüntülerinin de yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, her zaman Türk milletinin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da vatandaşların tahliyesi ile yardımların ulaştırılması görevine devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Helikopterlerle şu ana kadar 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 74'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 74'e yükseldi
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Işın Karaca Hande Erçel Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | MSB: Karadeniz'deki sel felaketinde 681 kişi helikopterlerle tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 20:18:35. #1.14#

title