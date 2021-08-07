Son dakika! MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orman yangınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor"
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Son dakika! MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orman yangınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orman yangınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor" Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakar Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları...

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orman yangınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakar Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor" denildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakar Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor. Mehmetçik tüm imkanlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde, hizmetindedir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orman yangınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor'
Son dakika! MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orman yangınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor'
Son dakika! MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orman yangınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor'
Son dakika! MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orman yangınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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