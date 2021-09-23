Son Dakika | MSB: 'Jandarma Komandolarına 'Yaya İntikallerde Harekat Tarzları' eğitimi verildi' - Haberler
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Son Dakika | MSB: "Jandarma Komandolarına 'Yaya İntikallerde Harekat Tarzları' eğitimi verildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | MSB:

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Komando Kolu personeline 'Yaya İntikallerde Harekat Tarzları' eğitimi verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Komando Kolu personeline 'Yaya İntikallerde Harekat Tarzları' eğitimi verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Isparta'da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız tarafından Jandarma Komando Kolu personeline 'Yaya İntikallerde Harekat Tarzları' eğitimi verildi." ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son Dakika | MSB: Jandarma Komandolarına 'Yaya İntikallerde Harekat Tarzları' eğitimi verildi

Son Dakika | MSB: Jandarma Komandolarına 'Yaya İntikallerde Harekat Tarzları' eğitimi verildi

Son Dakika | MSB: Jandarma Komandolarına 'Yaya İntikallerde Harekat Tarzları' eğitimi verildi

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Haber: Son Dakika | MSB: 'Jandarma Komandolarına 'Yaya İntikallerde Harekat Tarzları' eğitimi verildi' - Haberler
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